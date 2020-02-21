2020-02-21T10:43:26+03:00
Общество

На глазах у матери: в центре Самары «девятка» сбила школьницу

Девочка переходила дорогу на зеленый свет
Владислав КИРСАНОВ
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11-летняя девочка была госпитализирована11-летняя девочка была госпитализированаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 20 февряля, в Самаре произошло ДТП. 19-летний водитель на «девятке» двигался по улице Шостаковича. При повороте на Чапаевскую он сбил 11-летнюю девочку.

– Школьница переходила дорогу в сопровождении матери на разрешающий сигнал светофора. От удара девочка пострадала – ей понадобилась помощь медиков. Ее госпитализировали, – сообщает пресс-служба областного главка.

Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам правоохранительных органов. ГУ МВД России по Самарской области напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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