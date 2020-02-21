2020-02-21T12:29:07+03:00
Общество

Футболисты Академии Коноплева получили экипировку и новый автобус

Сейчас там воспитываются 260 детей – лучшие игроки Самарской области
Егор ТКАЧЕНКО
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Новый газон в футбольной школе появился в конце прошлого года ФОТО: Правительство Самарской областиНовый газон в футбольной школе появился в конце прошлого года ФОТО: Правительство Самарской области
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Академия футбола имени Ю. Коноплева, которая находится в Тольятти, получила поддержку от регионального правительства. На деньги из бюджета области школа приобрела новый автобус, трактор для ухода за газоном, а также экипировку для футболистов.

– Летом у нас был губернатор Дмитрий Азаров. Он поинтересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал оказать поддержку. Уже в конце прошлого года мы получили новое поле. Сейчас – экипировку, трактор, автобус. На этот год запланирован ремонт жилого комплекса, где живут ребята. Это огромная помощь, – сказал генеральный директор Академии Коноплева Игорь Кечаев.

Он добавил, что задача школы – готовить футболистов для «Крыльев Советов». Уже в январе этого года два игрока перешли в молодежный состав команды. В основе КС выступают воспитанники академии Дмитрий Кабутов, Богдан Овсянников и Егор Голенков.

Сейчас в академии занимаются 260 футболистов. Среди них сильнейшие игроки Самарской области и приглашенные из других регионов таланты. Ребята могут не только тренироваться, но и получать образование в школе. Она ежегодно получает поддержку из средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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