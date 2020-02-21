Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:57:34+03:00

Регион уступил в рейтинге Воронежской области и Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек

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Министерство культуры России подвело итоги рейтинга информационной активности культурной жизни регионов страны. В первую тройку попала Самарская область.

– Первое место среди субъектов страны с населением более 2 миллионов человек заняла Воронежская область. Далее расположились Москва и Самарская область, – сообщает «PRO.Культура.РФ».

Рейтинг активности регионов – механизм оценки деятельности учреждений культуры по информированию граждан о событиях культурной жизни. Самарская область опередила Кемеровскую, Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

ИСТОЧНИК KP.RU