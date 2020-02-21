Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Министерство культуры России подвело итоги рейтинга информационной активности культурной жизни регионов страны. В первую тройку попала Самарская область.
– Первое место среди субъектов страны с населением более 2 миллионов человек заняла Воронежская область. Далее расположились Москва и Самарская область, – сообщает «PRO.Культура.РФ».
Рейтинг активности регионов – механизм оценки деятельности учреждений культуры по информированию граждан о событиях культурной жизни. Самарская область опередила Кемеровскую, Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Ставропольский край.
ИСТОЧНИК KP.RU