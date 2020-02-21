2020-02-21T12:57:34+03:00
Общество

Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году

Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек
Владислав КИРСАНОВ
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Регион уступил в рейтинге Воронежской области и МосквеРегион уступил в рейтинге Воронежской области и МосквеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство культуры России подвело итоги рейтинга информационной активности культурной жизни регионов страны. В первую тройку попала Самарская область.

– Первое место среди субъектов страны с населением более 2 миллионов человек заняла Воронежская область. Далее расположились Москва и Самарская область, – сообщает «PRO.Культура.РФ».

Рейтинг активности регионов – механизм оценки деятельности учреждений культуры по информированию граждан о событиях культурной жизни. Самарская область опередила Кемеровскую, Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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