В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину
Днем в пятницу, 21 февраля, в Тольятти произошло смертельное ДТП. На пересечении Молодежного бульвара и улицы Ленина грузовик сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
– Водитель «Газели», сдавая назад на пешеходной дорожке, не заметил идущую за автомобилем старушку, – сообщает «Патруль Тольятти».
Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Предположительно, грузовик оказался на тротуаре для разгрузки или погрузки товаров одного из близлежащих магазинов.
В Тольятти на пешеходной дорожке сбили пожилую женщину 21.02.20.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте
ИСТОЧНИК KP.RU