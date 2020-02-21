2020-02-21T13:54:26+03:00
Общество

В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину

ДТП произошло на пешеходной дорожке [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться в деталях происшествия предстоит сотрудникам полиции ФОТО: «Патруль Тольятти»Разбираться в деталях происшествия предстоит сотрудникам полиции ФОТО: «Патруль Тольятти»
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Днем в пятницу, 21 февраля, в Тольятти произошло смертельное ДТП. На пересечении Молодежного бульвара и улицы Ленина грузовик сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

– Водитель «Газели», сдавая назад на пешеходной дорожке, не заметил идущую за автомобилем старушку, – сообщает «Патруль Тольятти».

Разбираться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Предположительно, грузовик оказался на тротуаре для разгрузки или погрузки товаров одного из близлежащих магазинов.

В Тольятти на пешеходной дорожке сбили пожилую женщину 21.02.20.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте

ИСТОЧНИК KP.RU

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