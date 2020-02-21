2020-02-21T13:51:30+03:00
Общество

«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля

Этот месяц стал богат на молодоженов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пик заключения браков в Самарской области в феврале придется на 22.02.2020Пик заключения браков в Самарской области в феврале придется на 22.02.2020Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В управлении ЗАГС Самарской области рассказали, сколько пар успели связать себя узами брака в красивые даты февраля. Так, только к День всех влюбленных зарегистрировали более 160 семейных союзов.

- В феврале одной из самых популярных дат для заключения брака стало 20.02.2020. Во Дворцах бракосочетания Самары и Тольятти зарегистрировали брак более 60 пар: в Автограде - 21, а в областной столице - свыше 40, - сообщили в твиттере представители ЗАГСа региона.

Как отмечают в ведомстве, «свадебный бум» продолжится в субботу, 22.02.2020. Это еще одна красивая дата для тех, кто верит в магию цифр. Дату с пятью двойками для брака выбрали 244 пары Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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