«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля
В управлении ЗАГС Самарской области рассказали, сколько пар успели связать себя узами брака в красивые даты февраля. Так, только к День всех влюбленных зарегистрировали более 160 семейных союзов.
- В феврале одной из самых популярных дат для заключения брака стало 20.02.2020. Во Дворцах бракосочетания Самары и Тольятти зарегистрировали брак более 60 пар: в Автограде - 21, а в областной столице - свыше 40, - сообщили в твиттере представители ЗАГСа региона.
Как отмечают в ведомстве, «свадебный бум» продолжится в субботу, 22.02.2020. Это еще одна красивая дата для тех, кто верит в магию цифр. Дату с пятью двойками для брака выбрали 244 пары Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU