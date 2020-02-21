2020-02-21T14:01:25+03:00
Общество

Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом

Студенты из самарского института культуры записали песню "Феерия" в поддержку жителей Китая, которые сегодня бросили все силы на борьбу с коронавирусом [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарские студенты решили поддержать китайцев песней. Фото: СГИКСамарские студенты решили поддержать китайцев песней. Фото: СГИК
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Студенты самарского института культуры исполнили песню на китайском языке "Феерия". В русском переводе она называется "Пусть мир будет наполнен любовью". Так самарцы решили поддержать китайцев, которые сегодня борются с коронавирусом.

- Аккомпанировал хору заслуженный артист Самарской области, профессор и декан СГИК Павел Плаксин., - рассказали в институте.

Слова песни хорошо описывают ситуацию. " Мы разделяем одно и то же горе. И у нас есть то же самое стремление. Вместе мы боремся", - говорится в ней.

Напомним, что вчера мир удивлялся жестокости, с которой сограждан, эвакуированных из Китая, встречали на Украине. А до этого специалисты отмечали, что коронавирус может прийти в Россию в качестве осенней эпидемии.

Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом.Эстрадный хор Самарского государственного института культуры - Феерия исполнил песню на китайском языке, которая в русском переводе звучит как "Пусть мир будет наполнен любовью". Студенты СГИКа записали свой ролик в поддержку жителей Китая, где идет борьба со вспышкой коронавируса. Свое видео хор студентов СГИКа записал в зале молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль". Аккомпанировал хору заслуженный артист Самарской области, профессор и декан СГИК Павел Плаксин. Русский перевод песни: Нежно держу тебя за лицо, Чтобы вытереть твои слезы. Мое сердце всегда принадлежит тебе. Скажи мне, что ты никогда не будешь одна. Глядя глубоко в твои глаза Не нужно больше ничего говорить. Крепко держась за руки Это тепло никогда не изменится. Вместе мы разделяем радость Мы разделяем одно и то же горе. И у нас есть то же самое стремление Вместе мы боремся Вместе мы мечтаем Мы храним одну и ту же любовь в наших сердцах. Неважно, знаем ли мы друг друга. Неважно, здесь ты или далеко. Давайте молиться искренне Пожелать вам мира и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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