В Самарской области 50% безработных мужчин считают карьеру военного привлекательной

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня защитника Отечества компания HeanHunter провела опрос среди жителей Самарской области, которые ищут работу. Главным вопросом стало отношение людей к карьере военнослужащего. 52% опрошенных служили в армии, 48% – нет.

– После прохождения службы в армии 49% задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, 25% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу. 23% даже не задумывались о том, чтобы построить карьеру в армии, – говорится в сообщении.

По мнению опрошенных соискателей региона, главными преимуществами карьеры военного являются ранний выход на пенсию, стабильное трудоустройство, льготы, зарплата, социальный статус и гарантированный карьерный рост. Среди минусов постоянные переезды, ограничение выезда за границу и опасность для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU