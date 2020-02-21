В Самарской области в 2022 году построят новый завод

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:33:17+03:00

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В Самарской области построят еще один завод. Его разместят на территории индустриального парка «Чапаевск». Работы по возведению объекта, который займет участок в 6 га, стартуют уже в этом году.

- В чапаевском индустриальном парке будет построен завод по производству железобетонных изделий. Он будет производить 17,5 тысяч изделий в год с качеством мирового уровня, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Предполагается, что строительство предприятия будет завершено в 2022 году. Благодаря этому заводу в регионе будут созданы 45 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU