Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:55:31+03:00

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Известная телеведущая Елена Малышева побывала в Самарском государственном медицинском университете и его клиниках. Там она провела встречу с экс-ректором, а ныне председателем губдумы Геннадием Котельниковым.

– Сегодня наша съемочная группа побывала в Самаре. 17 лет тому назад команда профессора Котельникова получила знаменитую премию лучшим врачам России – премию «Призвание». За разработку и создание гравитационной медицины. Я счастлива, что этот метод работает. Лечение бесплатное, – сказала Малышева.

Во время встречи собеседники поговорили о медицине, о здоровом образе жизни. По мнению Котельникова, сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы каждый мог пройти диспансеризацию, профосмотр. Это дает возможность гражданам иначе взглянуть на свою жизнь.

malysheva.live Елене Малышевой показали в Самаре уникальную центрифугу

ИСТОЧНИК KP.RU