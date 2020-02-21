Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева
Известная телеведущая Елена Малышева побывала в Самарском государственном медицинском университете и его клиниках. Там она провела встречу с экс-ректором, а ныне председателем губдумы Геннадием Котельниковым.
– Сегодня наша съемочная группа побывала в Самаре. 17 лет тому назад команда профессора Котельникова получила знаменитую премию лучшим врачам России – премию «Призвание». За разработку и создание гравитационной медицины. Я счастлива, что этот метод работает. Лечение бесплатное, – сказала Малышева.
Во время встречи собеседники поговорили о медицине, о здоровом образе жизни. По мнению Котельникова, сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы каждый мог пройти диспансеризацию, профосмотр. Это дает возможность гражданам иначе взглянуть на свою жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU