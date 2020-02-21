2020-02-21T14:55:31+03:00
Общество

Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева

Она провела встречу с председателем губдумы Геннадием Котельниковым [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Стороны обсудили медицину и здоровый образ жизни ФОТО: Самарская Губернская ДумаСтороны обсудили медицину и здоровый образ жизни ФОТО: Самарская Губернская Дума
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Известная телеведущая Елена Малышева побывала в Самарском государственном медицинском университете и его клиниках. Там она провела встречу с экс-ректором, а ныне председателем губдумы Геннадием Котельниковым.

– Сегодня наша съемочная группа побывала в Самаре. 17 лет тому назад команда профессора Котельникова получила знаменитую премию лучшим врачам России – премию «Призвание». За разработку и создание гравитационной медицины. Я счастлива, что этот метод работает. Лечение бесплатное, – сказала Малышева.

Во время встречи собеседники поговорили о медицине, о здоровом образе жизни. По мнению Котельникова, сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы каждый мог пройти диспансеризацию, профосмотр. Это дает возможность гражданам иначе взглянуть на свою жизнь.

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Елене Малышевой показали в Самаре уникальную центрифугу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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