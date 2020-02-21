«Крылья Советов» проиграли в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:22:45+03:00

Молодежка КС продолжит борьбу за 9-12 место в турнирной таблице Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Молодежный состав самарцев не смог ничего противопоставить игрокам «Тамбова»

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Сегодня, 21 февраля, состоялся матч третьего тура Кубка ФНЛ, в рамках которого молодежный состав «Крыльев Советов» встречался с «Тамбовом». Соперники самарцев выступали практически основным составом, поэтому противопоставить что-то оппоненту подопечные Владимира Кухлевского не смогли.

– За первый тайм КС пропустили три мяча. В начале второй половины игры «Тамбов» забил четвертый гол. Единственную результативную атаку в составе самарцев завершил точным ударом Владимир Медведь, – сообщает пресс-служба «Крыльев».

Таким образом, волжане имеют одну победу, одну ничью и одно поражение. Они заняли в группе третье место и теперь поборются за 9-12 места в турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU