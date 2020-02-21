2020-02-21T16:59:57+03:00
Происшествия

В Самарской области разыскивают опасного преступника

52-летний мужчина ранее был неоднократно судим
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в ближайший отделПолиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в ближайший отделФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские Самарской области разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении. Речь идет о 52-летнем Петре Патракееве. Как сообщил «Комсомольской правде-Самара» собственный источник, мужчина недавно освободился из тюрьмы, 17 февраля он встретился с близкими в Сызрани. Посиделка довела до трагедии и он убил своего отца.

– На вид ему 50-55 лет, крепкого телосложения, рост 180-190 см. У него темные волосы с проседью, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефону 8(8464)33-38-66; 8(846)35-02-02; 8(846)96-02-02 или 020. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверть миллиона получит глава кассационного суда за заслуги перед Самарской областью
В Самарской области разыскивают опасного преступника
Билайн за два года удвоил сеть 4G
«Крылья Советов» проиграли в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ
Главы регионов ПФО побывали на АвтоВАЗе и оценили возможности отечественных машин
Житель Самарской области накопил долг по алиментам более чем на 100 тысяч рублей
ВТБ расширяет бизнес Private Banking в Самаре
Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева
В Самарской области в 2022 году построят новый завод
В Самарской области 50% безработных мужчин считают карьеру военного привлекательной
Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом
«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля
В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Футболисты Академии Коноплева получили экипировку и новый автобус
50 человек в одном доме: в Самарской области фиктивно прописывали граждан
Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву
Стало известно, когда вернут остановку «Ипподром» на пересечении Кирова и Московского шоссе
Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии
При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости