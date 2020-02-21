В Самарской области разыскивают опасного преступника

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:59:57+03:00

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в ближайший отдел Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Самарской области разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении. Речь идет о 52-летнем Петре Патракееве. Как сообщил «Комсомольской правде-Самара» собственный источник, мужчина недавно освободился из тюрьмы, 17 февраля он встретился с близкими в Сызрани. Посиделка довела до трагедии и он убил своего отца.

– На вид ему 50-55 лет, крепкого телосложения, рост 180-190 см. У него темные волосы с проседью, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефону 8(8464)33-38-66; 8(846)35-02-02; 8(846)96-02-02 или 020. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU