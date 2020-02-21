2020-02-21T20:18:37+03:00
Спорт

В Самарской области в каждой школе собираются сделать по спортивному клубу

По мнению властей, это поможет сделать спорт среди школьников популярнее
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
В Тольятти прошло заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО. Фото: правительство Самарской области.В Тольятти прошло заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО. Фото: правительство Самарской области.
Изменить размер текста:

В Тольятти прошло заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО, которое провел полпред президента Игорь Комаров. Свой доклад по развитию массового и детского спорта представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона обратил внимание на спортивные мероприятия среди малышей из детских садов, университетский спорт, а также школьные спортивные клубы.

- В ПФО почти в 44% школ созданы спортивные клубы. Приоритетная задача - создание клубов во всех школах округа,– отметил Дмитрий Азаров. –Вместе с тем, создание школьных спортивных клубов в субъектах ПФО осуществляется медленными темпами. Эту работу необходимо активизировать.

По мнению губернатора Самарской области, создание спортклубов в школах позволит увеличить число участников разных спортивных соревнований среди учеников.

- Учитывая массовость и охват детей и молодежи в системе образования, считаем необходимым обратить внимание глав субъектов ПФО на важность дальнейшей работы по развитию системы школьных спортивных лиг. Рабочая группа считает целесообразным, чтобы Министерство спорта РФ совместно с Министерством просвещения РФ рассмотрели бы вопрос проведения отборочных этапов детских соревнований по массовым видам спорта, начиная с уровня внутришкольных отборочных соревнований, - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, на заседании обсудили центры для одаренных детей, спорт в селах, занятия детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МФК «Динамо Самара» уступил «Новой генерации» во втором матче тура ЧР
Двух главных хозяйственников ГУ МВД России по Самарской области арестовали на два месяца
Полпреду президента в ПФО представили патриотический проект «Внутри истории», который разработали в Самарской области
В Самарской области в каждой школе собираются сделать по спортивному клубу
Елена Малышева приехала в Самару, чтобы встретиться с давним другом и женщиной, у которой подозревали коронавирус
В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Четверть миллиона получит глава кассационного суда за заслуги перед Самарской областью
В Самарской области разыскивают опасного преступника
Билайн за два года удвоил сеть 4G
«Крылья Советов» проиграли в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ
Главы регионов ПФО побывали на АвтоВАЗе и оценили возможности отечественных машин
Житель Самарской области накопил долг по алиментам более чем на 100 тысяч рублей
ВТБ расширяет бизнес Private Banking в Самаре
Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева
В Самарской области в 2022 году построят новый завод
В Самарской области 50% безработных мужчин считают карьеру военного привлекательной
Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом
«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля
В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Футболисты Академии Коноплева получили экипировку и новый автобус
50 человек в одном доме: в Самарской области фиктивно прописывали граждан
Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву
Стало известно, когда вернут остановку «Ипподром» на пересечении Кирова и Московского шоссе
Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии
При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости