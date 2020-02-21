В Самарской области в каждой школе собираются сделать по спортивному клубу

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:18:37+03:00

В Тольятти прошло заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО. Фото: правительство Самарской области.

Изменить размер текста: A A

В Тольятти прошло заседание Совета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО, которое провел полпред президента Игорь Комаров. Свой доклад по развитию массового и детского спорта представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона обратил внимание на спортивные мероприятия среди малышей из детских садов, университетский спорт, а также школьные спортивные клубы.

- В ПФО почти в 44% школ созданы спортивные клубы. Приоритетная задача - создание клубов во всех школах округа,– отметил Дмитрий Азаров. –Вместе с тем, создание школьных спортивных клубов в субъектах ПФО осуществляется медленными темпами. Эту работу необходимо активизировать.

По мнению губернатора Самарской области, создание спортклубов в школах позволит увеличить число участников разных спортивных соревнований среди учеников.

- Учитывая массовость и охват детей и молодежи в системе образования, считаем необходимым обратить внимание глав субъектов ПФО на важность дальнейшей работы по развитию системы школьных спортивных лиг. Рабочая группа считает целесообразным, чтобы Министерство спорта РФ совместно с Министерством просвещения РФ рассмотрели бы вопрос проведения отборочных этапов детских соревнований по массовым видам спорта, начиная с уровня внутришкольных отборочных соревнований, - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, на заседании обсудили центры для одаренных детей, спорт в селах, занятия детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU