Полпреду президента в ПФО представили патриотический проект «Внутри истории», который разработали в Самарской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:45:00+03:00

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В Самарскую область в пятницу, 21 февраля, с рабочим визитом посетили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, депутаты Госдумы и главы 14 субъектов ПФО. Во время этого визита глава 63 региона Дмитрий Азаров представил Игорю Комарову уникальный молодежный патриотический проект «Внутри истории», который разработали в Самарской области в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главная цель этого проекта – познакомить молодежь, особенно школьников, с историей Куйбышева во время Великой Отечественной войны. В проекте задействовали в том числе очки виртуальной реальности, чтобы каждый желающий смог примерить на себя роль летчика Ил-2.

- Я приятно удивлен и хотел бы, чтобы эта тема развивалась и дальше, - отметил Игорь Комаров. - В этом проекте есть определенная уникальность, которая состоит в том, что такая важная тема, как история, подается в новом формате – с использованием современных технологий. Интересен сам подход реализации. На мой взгляд, та работа, которую делает молодежь в Самарской области, очень важна и полезна.

Кроме того, полпред президента отметил работу волонтеров и поисковых отрядов Самарской области. По словам Игоря Комарова, их работа может быть примером не только для Самарской области, но и для других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU