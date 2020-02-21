МФК «Динамо Самара» уступил «Новой генерации» во втором матче тура ЧР

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:32:42+03:00

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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» не смог набрать очки в домашнем 14 туре чемпионата России. Оба матча против сыктывкарской «Новой генерации» завершились с одинаковым счетом 2:3. Вторая игра тура прошла в пятницу, 21 февраля, голами в составе волжан отметились Павел Симаков и Иван Крылов.

- В целом оба матча тура прошли в равном соперничестве. Не выпусти сегодня мы пятого полевого – вероятно матч завершился бы с ничейным счётом. Но выступая дома, наша команда рассчитывала на большее, чем одно очко. Да, риск пропустить мяч в пустые ворота, был, но идёт регулярный чемпионат и одно единственное очко вряд ли сможет кардинально повлиять на наше в нём выступление, - приводит слова наставника «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Следующий матч чемпионата страны волжане проведут в Екатеринбурге 6 марта против местной «Синары».

ИСТОЧНИК KP.RU