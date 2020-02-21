2020-02-21T22:06:05+03:00
Спорт

«Нова» в четырех партиях уступила «Югре-Самолтору» в матче чемпионата России по волейболу

Волжане смогли взять у соперников в Нижневартовске один сет - 25:27, 25:18, 25:20, 25:23
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Команда из Самарской области неудачно проводит этот сезон. Сейчас волжане на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Фото: ВК "Нова".Команда из Самарской области неудачно проводит этот сезон. Сейчас волжане на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Фото: ВК "Нова".
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Волейболисты «Новы» потерпели поражение в Нижневартовске от «Югры-Самотлора» в матче чемпионата России. Встреча продолжалась четыре сета и завершилась со счетом 3:1 (25:27, 25:18, 25:20, 25:23) в пользу хозяев.

- «Нова» уступила соседу по турнирной таблице клубу «Югра-Самотлор» в четырех партиях. В первом сете хозяева площадки сначала вышли вперед – 9:5, но волжане смогли перехватить инициативу и к середине партии сравнять счет – 14:14. Концовка сета прошла в равной игре и решилась в игре на больше-меньше. Успех «Нове» принес результативный блок Титича после удара Папазова, - рассказали в пресс-службе «Новы».

Однако следующие три партии волейболисты из Самарской области проиграли. Причем в последнем сете команды шли нос к носу 23:23, однако вырвать победу в нем «Нова» не смогла.

Команда из Самарской области неудачно проводит этот сезон. Сейчас волжане на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующую встречу «Нова» проведет в Белгороде против местного «Белогорья». Игра запланирована на 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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