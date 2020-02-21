«Крылья Советов» объявили о подписании игрока сборной Ирака Хади

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:13:23+03:00

Полузащитник подписал с самарской командой контракт на 2,5 года, играть он будет под номером Соболева

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Опорный полузащитник сборной Ирака Сафаа Хади стал игроком «Крыльев Советов». Клуб объявил о подписании полузащитника на своем сайте. Контракт с новичком рассчитан на 2,5 года. Играть за «КС» Хади будет под 7 номером, который раньше принадлежал Александру Соболеву.

- В «Крылья Советов» игрок перешел из багдадского клуба «Al-Shorta». Этот клуб является чемпионом иракской Премьер-Лиги 2018/19. Сафаа является игроком национальной сборной Ирака. На его счету 26 игр. Хади стал первым представителем Ирака, который будет выступать в РПЛ, - говорится в сообщении на сайте «КС».

«Крылья» в зимнее трансферное окно подписали пять новичков. Помимо Хади в самарский клуб перешли Евгений Фролов, Мехди Зеффан, Сергей Иванов и Денис Попович.

Напомним, сейчас «КС» на сборах в Испании, где завтра, 22 февраля, проведут два контрольных матча – с норвежским «Стремсгодсетом» и московским «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU