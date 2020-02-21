2020-02-21T22:13:23+03:00
Спорт

«Крылья Советов» объявили о подписании игрока сборной Ирака Хади

Полузащитник подписал с самарской командой контракт на 2,5 года, играть он будет под номером Соболева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В «Крылья Советов» игрок перешел из багдадского клуба «Al-Shorta».В «Крылья Советов» игрок перешел из багдадского клуба «Al-Shorta».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Опорный полузащитник сборной Ирака Сафаа Хади стал игроком «Крыльев Советов». Клуб объявил о подписании полузащитника на своем сайте. Контракт с новичком рассчитан на 2,5 года. Играть за «КС» Хади будет под 7 номером, который раньше принадлежал Александру Соболеву.

- В «Крылья Советов» игрок перешел из багдадского клуба «Al-Shorta». Этот клуб является чемпионом иракской Премьер-Лиги 2018/19. Сафаа является игроком национальной сборной Ирака. На его счету 26 игр. Хади стал первым представителем Ирака, который будет выступать в РПЛ, - говорится в сообщении на сайте «КС».

«Крылья» в зимнее трансферное окно подписали пять новичков. Помимо Хади в самарский клуб перешли Евгений Фролов, Мехди Зеффан, Сергей Иванов и Денис Попович.

Напомним, сейчас «КС» на сборах в Испании, где завтра, 22 февраля, проведут два контрольных матча – с норвежским «Стремсгодсетом» и московским «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова
«Крылья Советов» объявили о подписании игрока сборной Ирака Хади
«Нова» в четырех партиях уступила «Югре-Самолтору» в матче чемпионата России по волейболу
МФК «Динамо Самара» уступил «Новой генерации» во втором матче тура ЧР
Двух главных хозяйственников ГУ МВД России по Самарской области арестовали на два месяца
Полпреду президента в ПФО представили патриотический проект «Внутри истории», который разработали в Самарской области
В Самарской области в каждой школе собираются сделать по спортивному клубу
Елена Малышева приехала в Самару, чтобы встретиться с давним другом и женщиной, у которой подозревали коронавирус
В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Четверть миллиона получит глава кассационного суда за заслуги перед Самарской областью
В Самарской области разыскивают опасного преступника
Билайн за два года удвоил сеть 4G
«Крылья Советов» проиграли в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ
Главы регионов ПФО побывали на АвтоВАЗе и оценили возможности отечественных машин
Житель Самарской области накопил долг по алиментам более чем на 100 тысяч рублей
ВТБ расширяет бизнес Private Banking в Самаре
Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева
В Самарской области в 2022 году построят новый завод
В Самарской области 50% безработных мужчин считают карьеру военного привлекательной
Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом
«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля
В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Футболисты Академии Коноплева получили экипировку и новый автобус
50 человек в одном доме: в Самарской области фиктивно прописывали граждан
Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву
Стало известно, когда вернут остановку «Ипподром» на пересечении Кирова и Московского шоссе
Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии
При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости