Детям на радость: в поселок Яблоневый Овраг привезли гаубицу

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:04:12+03:00

Депутаты решили сделать подарок жителям к 23 февраля, но некоторые комментаторы стали смотреть на разбитые дороги на фото

Изменить размер текста: A A

К 23 февраля жителям поселка Яблоневый Овраг в Самарской области решили сделать роскошный подарок. На радость детям сюда привезли настоящую гаубицу. Про то событие в своем твиттере написал руководитель регионального исполкома Единой России Дмитрий Холин. Он похвалил за инициативность местных депутатов, которые и пообещали жителям такой подарок. Особенно он отметил, что из бюджета на это не было потрачено ни копейки.

Как объяснила одна из дарительниц Светлана Рысина, гаубица останется в поселке навсегда и не уедет после 23 февраля. Школьников попросят придумать, где ее можно будет разместить.

- Это будет поклонное место на 9 мая и другие военные праздники. Потом переставим ее, - прокомментировала она.

Не все комментаторы одобрили эту инициативу. Кто-то разглядел на фотографиях ямы на дорогах и поинтересовался, нет ли в поселке других проблем, требующих быстрого решения. Но были и те, кто поддержали дарителей.

- Пацанам это вещь и вырастут настоящие мужчины. Свое детство помню куда только в Волгограде не ездили, только полазить в немецких и наших танках, сколько патрон, оружия было, - отметил житель Самары Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU