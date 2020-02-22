В Самаре ищут компанию, которая будет год поддерживать порядок на кладбищах за 45 миллионов рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:43:03+03:00

Кладбища будут приводить в порядок весь год Фото: Иван ОЛЕКСЮК

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В Самаре ищут подрядчика, который будет целый год убираться на кладбищах и содержать их в порядке. Платить за эти услуги готовы 45 миллионов рублей. Итоги торгово подведут 13 марта.

Всего в работу нужно будет взять 18 кладбищ. Они находятся в Куйбышевском, Железнодорожном, Кировском, Красноглинском и Волжском районах. Выполнять работы нужно будет до 25 декабря.

Подрядчик должен будет косить траву, валить деревья, собирать мусор и убирать свалки, чистить снег, избавляться от гололедицы, обеспечивать кладбища водой. Интересно, что во время серьезных снегопадов на очистку тропинок дается не более восьми часов. Кстати, весь инвентарь у компании должен быть свой.

Проводит закупку Департамент финансов г.о. Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU