2020-02-22T10:39:43+03:00
Общество

Билеты на поезд из Самары в Крым начнут продавать 25 февраля

Цены пока неизвестны. Первые составы отправятся на полуостров уже в конце апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Теперь добраться до Крыма можно и на поездеТеперь добраться до Крыма можно и на поездеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уже 25 февраля начнут продавать билеты на поезда "Таврия", которые поедут через Самару в Крым. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на руководителя компании Гранд Сервис Экспресс. Пока что неизвестно, сколько будет стоить такая поездка.

Через Самару в Крым поедет поезд из Екатеринбурга, который следует по южной ветке. Он будет делать остановки в Похвистнево, Отрадном, Сызрани. 25 апреля отправится первый состав. В Самаре он будет 26 апреля.

С самарского ж/д вокзала он будет отправляться в 20.31. В Симферополь прибудет 28 апреля в 14.55.

Ходить поезда будут раз в четыре дня. В составе поезда также обещают плацкартные вагоны, а не только купе, как в московском поезде.

Ранее компания Nordwind сообщила, что с июня открывает прямые рейсы в Крым из Курумоча дважды в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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