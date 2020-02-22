«Детям войны» из Самарской области помогут съездить на могилы родителей, погибших на фронте

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:24:15+03:00

Депутаты считают, что в год 75-летия Победы дополнительные меры поддержки не помешают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты подготовили законопроект, предусматривающий оплату проезда для этой категории граждан, в том числе и в Европу

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В Самаре готовятся принять законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки такой категории граждан, как «дети войны». Речь идет о людях, дни рождения которых приходятся на период с 3 сентября 1927 года до 2 сентября 1945 года, чьи родители- военнослужащие погибли на фронте или пропали без вести в годы войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией.

- Такие граждане смогут получить компенсацию расходов на оплату проезда к месту гибели или захоронения погибших родителей и на территории РФ, и за ее пределами, - отмечают депутаты.

Сейчас в Самарской области живут около 200 тысяч «детей войны», статистика тех, кто потерял на фронте родителей, пока не ведется. Профильный комитет поддержал предложение. Теперь законопроект отправят на заключение и для уточнения финансово-экономического обоснования губернатору Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU