2020-02-22T14:30:21+03:00
Общество

12 матерей из Самарской области получат по 20 тысяч рублей за «Материнскую доблесть»

Эту награду получают многодетные женщины, воспитавшие пятерых и более детей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Быть многодетной мамой - подвигБыть многодетной мамой - подвигФото: Евгения ГУСЕВА
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В Самарской области 12 женщин получат знак отличия «Материнская доблесть». Четверо из них удостоены знака 1 степени - его вручают тем, кто достойно воспитал 5 и более детей. Знак 2 степени получают те, кто просто воспитал столько детей, в этом случае, степень их достоинства никто не оценивает.

Высшей награды удостоились Ольга Веденеева из Самары, Минзифа Муратшина из Большечерниговского района, Елена Подгорная из Шигонского района и Раиса Подлесных Ставропольского района.

Кроме знака отличия многодетные мамы получат по 20 800 рублей. Это единовременная денежная выплата из предусмотренных департаменту управления делами губернатора Самарской области средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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