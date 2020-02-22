Жара и ветер: стало известно, какой будет погода на 23 февраля 2020 в Самаре

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:27:43+03:00

Погода на 23 февраля в Самаре удивит горожан капризами и будет почти весенней

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Стало известно, чего ждать от погоды на 23 февраля 2020 в Самаре. Синоптики поделились достаточно точным прогнозом. Известно, что с самого утра воскресенья, 23 февраля, будет облачно. Без осадков в этот день не обойдется: может пройти небольшой снег, но, скорее всего, не во всех районах.

Несмотря на то, что все еще идет февраль, последний месяц зимы, все горожане в праздник Дня защитника Отечества уже смогут почувствовать дыхание весны. Ведь подует южный ветер, а температура поднимется до +2 градусов.

Ветер может быть достаточно сильным, порывы обещают до 15-18 метров в секунду. Так что на улице стоит быть осторожнее, не стоять под плохо закрепленными рекламными конструкциями и старыми деревьями.

Подобная же погода сохранится и в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU