65 проектов из Самарской области получат Президентские гранты

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:36:43+03:00

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Завершено распределение Президентских грантов между социально важными проектами. Самарская область получила 65 грантов и стала лидером в ПФО. Второе место у Пермского края с 32 проектами, на третьем - Нижегородская область с 36 проектами. Всего НКО Самарской области получат 110 млн рублей. В прошлом году от Самарской области победили только 31 проект.

Среди самарских предложений много интересных проектов. Например, 2,9 млн рублей получает организация приемных семей Самарской области, которая занимается обучением родителей и психологической поддержкой. Также в победителях проект о поддержке семей, воспитывающих детей с ВИЧ и творческая группа, намеренная снять пять фильмов о людях, которые изменили культурную среду провинции в 1930-2000 годах.

Всего же НКО по России получили более 4 млрд рублей. Как рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, около 500 победителей представили проекты, посвященные исторической памяти. Например, в Самаре около 500 тыс рублей получила Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Они намерены на эти деньги становить 15 мемориальных досок на школах Самарской области. А 9,9 млн рублей получат центр военно-патриотического воспитания "КОНТИНГЕНТ" на Парад Памяти 7 ноября 2020 года. Еще один интересный проект - региональный конкурс "Ожившие истории" по воспоминаниям ветеранов ВОВ. Школьникам предстоит на сцене организовать театральную постановку по мотивам событий военных лет.

Впереди второй конкурс президентских грантов, заявки на него начнут принимать уже 26 февраля, итоги подведут в июне. Заявиться можно до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU