2020-02-22T16:36:43+03:00
Общество

65 проектов из Самарской области получат Президентские гранты

Самарская область стала лидером в ПФО по количеству победителей этого важного конкурса
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Проект восстановления исторической среды города не раз становился победителем конкурса. фото: группа Том Сойер Фест-СамараПроект восстановления исторической среды города не раз становился победителем конкурса. фото: группа Том Сойер Фест-Самара
Изменить размер текста:

Завершено распределение Президентских грантов между социально важными проектами. Самарская область получила 65 грантов и стала лидером в ПФО. Второе место у Пермского края с 32 проектами, на третьем - Нижегородская область с 36 проектами. Всего НКО Самарской области получат 110 млн рублей. В прошлом году от Самарской области победили только 31 проект.

Среди самарских предложений много интересных проектов. Например, 2,9 млн рублей получает организация приемных семей Самарской области, которая занимается обучением родителей и психологической поддержкой. Также в победителях проект о поддержке семей, воспитывающих детей с ВИЧ и творческая группа, намеренная снять пять фильмов о людях, которые изменили культурную среду провинции в 1930-2000 годах.

Всего же НКО по России получили более 4 млрд рублей. Как рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, около 500 победителей представили проекты, посвященные исторической памяти. Например, в Самаре около 500 тыс рублей получила Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Они намерены на эти деньги становить 15 мемориальных досок на школах Самарской области. А 9,9 млн рублей получат центр военно-патриотического воспитания "КОНТИНГЕНТ" на Парад Памяти 7 ноября 2020 года. Еще один интересный проект - региональный конкурс "Ожившие истории" по воспоминаниям ветеранов ВОВ. Школьникам предстоит на сцене организовать театральную постановку по мотивам событий военных лет.

Впереди второй конкурс президентских грантов, заявки на него начнут принимать уже 26 февраля, итоги подведут в июне. Заявиться можно до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
65 проектов из Самарской области получат Президентские гранты
Жара и ветер: стало известно, какой будет погода на 23 февраля 2020 в Самаре
Ко Дню защитника Отечества ССК подарила транспортной полиции трех породистых щенков
12 матерей из Самарской области получат по 20 тысяч рублей за «Материнскую доблесть»
«Детям войны» из Самарской области помогут съездить на могилы родителей, погибших на фронте
Билеты на поезд из Самары в Крым начнут продавать 25 февраля
В Самаре ищут компанию, которая будет год поддерживать порядок на кладбищах за 45 миллионов рублей
Детям на радость: в поселок Яблоневый Овраг привезли гаубицу
«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова
«Крылья Советов» объявили о подписании игрока сборной Ирака Хади
«Нова» в четырех партиях уступила «Югре-Самотлору» в матче чемпионата России по волейболу
МФК «Динамо Самара» уступил «Новой генерации» во втором матче тура ЧР
Двух главных хозяйственников ГУ МВД России по Самарской области арестовали на два месяца
Полпреду президента в ПФО представили патриотический проект «Внутри истории», который разработали в Самарской области
В Самарской области в каждой школе собираются сделать по спортивному клубу
Елена Малышева приехала в Самару, чтобы встретиться с давним другом и женщиной, у которой подозревали коронавирус
В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана