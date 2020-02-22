В Самаре намерены построить ветровые электростанции
В Самарской области намерены построить ветровые электростанции. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который поможет подготовить проекты внесения изменений в генпланы, а также проведет инженерные изыскания. Выбирать победителя будут после 5 марта.
От подрядчика ждут, что он выберет площадки для строительства, выяснит, в каких природных условиях предстоит работать. Занимается поиском подрядчиков ООО «Ветропарки ФРВ». Эта компания занимается возобновляемой энергетикой. Фонд развития ветроэнергетики уже строит ветропарк в Ростовской области и Калмыкии. Он, кстати, создан на паритетной основе с группой РОСНАНО.
Первым в России проектом был ветропарк в Ульяновской области. Ранее сообщалось, что оборудование для строительства ветропарков в Ростовской области поставлял самарский завод «Электрощит».
ИСТОЧНИК KP.RU