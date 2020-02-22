Последние трусы сняли: на собрание против мусорной реформы в Самаре пришел обнаженный мужчина

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:11:32+03:00

Стражи порядка не пустили его в сквер и посоветовали проследовать домой. Осталось загадкой, было ли это перфомансом

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В Самаре на собрание в сквер Родина, на котором самарцы высказывались против мусорной реформы и сбора платы с квадратных метров, сегодня, 22 февраля, пришли около 1,5 тысяч человек. Горожан удивил один «протестующий», который пытался прорваться на мероприятие голым. В это время на улице было около -1 градуса мороза.

- Возможно, мужчина хотел сказать, что его раздели до последней нитки несправедливыми тарифами? - предполагают очевидцы события.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» очевидцы, мужчину остановили и в сквер не пустили. Зато у прохожих этот эпизод вызвал множество обсуждений и некоторые из них благодаря этому узнали о протестном обсуждении в сквере.

Организатор собрания Михаил Матвеев рассказал, что по его итогам была принята резолюция. Самарцы требуют пересмотреть тарифы на вывоз ТКО, не отдавать скорую на аутсорс, перестать сокращать людей на заводах Безымянки.

ИСТОЧНИК KP.RU