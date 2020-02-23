Ехал задом по тротуару: в Тольятти грузовик насмерть задавил пенсионерку

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:52:50+03:00

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Трагический случай произошел в Тольятти 22 февраля. В 11.10 на тротуар около дома №98 по ул. Ленина заехала грузовая «Газель» под управлением 50-летнего водителя. Водитель собирался подъехать поближе к продуктовому магазину, чтобы выгрузить туда товар, и двигался задним ходом. В это время по тротуару шла 62-летняя женщина. К сожалению, водитель не заметил пешехода и сбил ее. В результате женщина оказалась под колесами и получила смертельную травму.

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что перед началом движения подал звуковой сигнал, а пешехода не видел. Степень его вины предстоит определить суду.

- С начала года на дорогах города пострадал 31 пешеход, 3 погибли, - сообщает ГИБДД Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU