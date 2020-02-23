2020-02-23T15:17:46+03:00
Общество

В Самаре на ул. Ставропольской могут построить 82-метровый дом

Такое разрешение подписала глава города Елена Лапушкина
Ольга НОВИКОВА
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Фото: www.universstroy.comФото: www.universstroy.com
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Мэр Самары Елена Лапушкина 22 февраля подписала постановление о разрешении на отклонение от предельных параметров застройки. Соответствующий документа опубликован на официальном сайте горадминистрации. В список вошел и участок на ул.Ставропольской / ул. Запорожской, который застраивает ООО «Юниверс-строй». Здесь на участке общей площадью 9998 квадратных метров застройщик возводит 25-этажный дом.

Напомним, строить здесь дом начала компания «Эл-Гранд» более 10 лет назад, однако закончить работу застройщик не успел, оставив более сотни обманутых дольщиков. Достраивать объект взялся ООО «Юниверс-Строй», однако для этого потребовалось согласовать отклонение от предельных параметров. Предполагается, что 25-этажной должна быть вторая очередь жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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