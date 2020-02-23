Дым без огня: в Самаре в жилом доме подожгли дымовую шашку

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:42:50+03:00

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В Самаре в подъезде жилого дома на седьмом этаже неизвестные хулиганы подожгли дымовую шашку. Об этом жильцы жилого комплекса «Желябово» написали в соцсетях. По словам очевидцев, в подъезде на седьмом этаже повалил густой дым, и соседи вызвали пожарных. Однако приехавшие огнеборцы источника пламени не нашли. Зато обнаружили выброшенную в ведро использованную дымовую шашку.

Вместе с пожарными на вызов приехали и сотрудники полиции. Однако личность хулиганов пока установить не удалось.

- Происшествие зарегистрировано в отделе полиции №9, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. - Сейчас полиция проводит проверку, но пока никого не задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU