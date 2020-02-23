2020-02-23T18:26:48+03:00
Общество

Отвесил затрещину и бросил в сугроб: в Самаре сняли на видео, как отец «воспитывает» маленького ребенка

Очевидец пытался сделать горе-родителю замечание, но нарвался на грубость [фото видео]
Ольга НОВИКОВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Самаре на видео попал случай жестокого обращения с ребенком. На записи видно, как на пр. Карла Маркса мужчина переходит дорогу с двумя маленькими детьми. После этого он, остановившись, отвешивает младшему несколько ощутимых ударов, от которых малыш выгибается дугой. А затем, размахнувшись, и вовсе выбрасывает малыша прямо в сугроб.

- Вот такого замечательного папашу встретил сегодня - настоящий "защитник" после нескольких ударов швырнул своего ребенка в кучу снега, - написал очевидец событий в соцсетях. По его словам, увидев рукоприкладство, он остановился сделать горе-папаше замечание, но в ответ только нарвался на грубость.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни ужаснулись жестокому обращению с маленьким ребенком – дескать, если отец на улице, при посторонних себе такое позволяет, то что же дома творится. Другие же поддержали родителя, отмечая, что ребенок вполне мог довести отца своими капризами.

В Самаре отец отвесил маленькому ребенку затрещину и швырнул в сугроб.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отвесил затрещину и бросил в сугроб: в Самаре сняли на видео, как отец «воспитывает» маленького ребенка
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