Отвесил затрещину и бросил в сугроб: в Самаре сняли на видео, как отец «воспитывает» маленького ребенка

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:26:48+03:00

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В Самаре на видео попал случай жестокого обращения с ребенком. На записи видно, как на пр. Карла Маркса мужчина переходит дорогу с двумя маленькими детьми. После этого он, остановившись, отвешивает младшему несколько ощутимых ударов, от которых малыш выгибается дугой. А затем, размахнувшись, и вовсе выбрасывает малыша прямо в сугроб.

- Вот такого замечательного папашу встретил сегодня - настоящий "защитник" после нескольких ударов швырнул своего ребенка в кучу снега, - написал очевидец событий в соцсетях. По его словам, увидев рукоприкладство, он остановился сделать горе-папаше замечание, но в ответ только нарвался на грубость.

В комментариях мнения горожан разделились. Одни ужаснулись жестокому обращению с маленьким ребенком – дескать, если отец на улице, при посторонних себе такое позволяет, то что же дома творится. Другие же поддержали родителя, отмечая, что ребенок вполне мог довести отца своими капризами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/762540" frameborder="0"></iframe> В Самаре отец отвесил маленькому ребенку затрещину и швырнул в сугроб.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU