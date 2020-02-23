Разворотило капот: на проспекте Масленникова столкнулись две белые иномарки
В Самаре в воскресенье, 23 февраля, на проспекте Масленникова произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись две белые иномарки, предположительно, Hyundai и Kia. Авария произошла в районе поворота на улицу Подшипниковую. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы.
- Предположительно, один из водителей ехал прямо, и тут вдруг кто-то резко повернул налево на улицу Подшипниковую. Он уходит от удара и через десять метров врезается во встречный автомобиль, - рассказывают свидетели происшествия.
На фото видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. В ГУ МВД по Самарской области отметили, что данных о пострадавших и погибших в аварии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU