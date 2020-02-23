Разворотило капот: на проспекте Масленникова столкнулись две белые иномарки

23 Февр. 2020 2020-02-23T23:30:21+03:00

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В Самаре в воскресенье, 23 февраля, на проспекте Масленникова произошло серьезное ДТП. Здесь столкнулись две белые иномарки, предположительно, Hyundai и Kia. Авария произошла в районе поворота на улицу Подшипниковую. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы.

- Предположительно, один из водителей ехал прямо, и тут вдруг кто-то резко повернул налево на улицу Подшипниковую. Он уходит от удара и через десять метров врезается во встречный автомобиль, - рассказывают свидетели происшествия.

На фото видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. В ГУ МВД по Самарской области отметили, что данных о пострадавших и погибших в аварии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU