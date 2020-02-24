2020-02-24T11:09:56+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-5

На участке дороги между Сызранью и Тольятти иномарка протаранила "десятку"
Александра БУДАЕВА
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ДТП произошло во время снегопада, иномарку занесло на дорогеДТП произошло во время снегопада, иномарку занесло на дорогеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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23 февраля около 6 часов вечера на трассе М-5 столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2110. ДТП произошло на 947км 500 м автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, виновником аварии был 33-летний мужчина, управлявший иномаркой.

- Он ехал во время снегопада, при этом водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, которая бы соответствовала подобным дорожным условиям, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - В результате произошел занос автомобиля и столкновение с ВАЗ-2110, который двигался во встречном направлении.

В аварии пострадали 5 человек: водители обоих автомобилей и женщина-пассажир, которая находилась в "десятке", - они госпитализированы. Еще двое пассажиров из Hyundai Solaris доставлены в больницу города Жигулевска, где их осмотрели врачи и отпустили лечиться домой.

Три человека госпитализированы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Три человека госпитализированыФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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