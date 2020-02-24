"Приора" не виновата: на ул.Стара-Загора столкнулись три легковушки

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:26:43+03:00

По предварительным данным, две из них просто стояли на светофоре, когда их протаранила третья

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Около трех часов дня 23 февраля на ул.Стара-Загора в районе пересечения с ул.Алма-Атинской столкнулись три автомобиля: "Лада Приора", Mitsubishi Outlander и KIA Cerato. После проверки, которую провели полицейские, стало ясно, что авария произошла из-за 36-летней женщины, которая сидела за рулем KIA Cerato.

- По предварительным данным, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в "Ладу Приору", - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - От удара "Приору" отбросило на стоявший справа от нее автомобиль Mitsubishi Outlander.

В аварии пострадал один человек - водитель "Приоры", 26-летнего парня доставили в больницу, там его осмотрели медики, оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили долечиваться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU