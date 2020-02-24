2020-02-24T19:05:45+03:00
Происшествия

Настоящая мумия: в Самаре пенсионерка пролежала в квартире полгода, пока ее не нашли

Причину смерти женщины пытаются установить специалисты
Александра БУДАЕВА
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В причинах смерти обеих женщин сейчас разбираются специалистыВ причинах смерти обеих женщин сейчас разбираются специалистыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17 февраля в одной из квартир многоэтажного дома на улице Вольской в Самаре обнаружили труп 78-летней женщины.

По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, пенсионерка умерла примерно полгода назад. Почему ее исчезновением никто не заинтересовался раньше, пока не известно. Тело передали судмедэкспертам. На первый взгляд, следов насильственной смерти на нем не было.

Отметим, что подобные ЧП в Самарской области не редкость. В тот же день, 17 февраля, тело давно умершей женщины нашли в Тольятти на улице Победы. Правда, на сей раз смерть, предположительно, наступила примерно за пару недель до обнаружения трупа. Женщине было 67 лет. По предварительным данным, она жила одна.

В обоих случаях назначены судебно-медицинские экспертизы, решение о возбуждении уголовного дела пока не принималось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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