2020-02-25T13:29:21+03:00
Происшествия

Под Сызранью при пожаре в частном доме пострадал мужчина

Огонь охватил жилище ранним утром 25 февраля и распространился на площади 150 кв.м
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные потушили пламя в течение получасаПожарные потушили пламя в течение получасаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утро вторника, 25 февраля, для жителей села Рамено в Сызранском районе выдалось беспокойным. Примерно в 6 часов на улице Полевой, 44Б загорелся частный дом.

- Сообщение о возгорании поступило в 5:57. Горели дом и надворные постройки на общей площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Потушили пламя в 6:36. На месте работали 18 пожарных и 5 единиц техники. На пожаре пострадал мужчина 1974 года рождения. В сызранских СМИ проходила информация, что в этом доме живет семья с 11 детьми, что их всех удалось спасти. По данным МЧС, дети покинули дом еще до прибытия пожарных. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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