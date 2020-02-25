Землю обманутым дольщикам: в Самаре снесут здание бывшего детского интерната

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:18:13+03:00

Сейчас ведутся проектные работы по сметной документации

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Жители Самары поинтересовались у департамента градостроительства, когда здание, располагающееся на улице Вольской, 40, будет снесено. Ранее там был детский интернат.

– Сейчас оформляется документация, в которую входит план-график закупок товаров, работ и услуг. Ведется сбор коммерческих предложений для расчета начальной цены контракта, – сообщили представители ведомства в твиттере.

Отмечается, что предполагаемый срок по выполнению проектных работ займет 3 месяца. Земля под этим объектом будет использована для нужд обманутых дольщиков города.

ИСТОЧНИК KP.RU