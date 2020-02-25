2020-02-25T14:40:25+03:00
Общество

В Самаре покажут уморительный спектакль-шоу «Вход только для женщин»

Постановка расскажет о необычном пути закомплексованных мужчин к богатству и признанию
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Спектакль покажут в ОДО в преддверии Международного женского дняСпектакль покажут в ОДО в преддверии Международного женского дня
Изменить размер текста:

В Самаре в преддверии Международного женского дня покажут спектакль-шоу «Вход только для женщин». Речь там пойдет о закомплексованных мужчинах, которые пытаются попасть в элитное стриптиз-шоу.

Так, зрителям предстоит увидеть, как офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен стараются сделать все, чтобы получить возможность зарабатывать хорошие деньги. Раньше никто из них ничем подобным не занимался, так что путь их к счастью и достатку будет довольно труден и извилист. Зрителям обещают море смеха и заряд позитива.

Спектакль покажут 4 марта в ОДО. Цена билетов — от 400 рублей. Купить билеты можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кражи продолжаются: за февраль в Самаре пропали 15 крышек люков
Опасно ходить по улицам: в Самарской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер
В Самаре покажут уморительный спектакль-шоу «Вход только для женщин»
Землю обманутым дольщикам: в Самаре снесут здание бывшего детского интерната
Квартиру семьи, которая «попала» на 2 млн рублей, удочерив двух девочек, выставили на торги
Детей самарских врачей и медсестер будут зачислять в детсады в приоритетном порядке
Ученые из Самары придумали магнитный «скальпель» для борьбы с раком
Коммунальная авария: в Тольятти изменилось движение троллейбуса
В Самаре закупят конфеты с видами Куйбышева 1941-1945 годов
Легковушка «в кашу»: в Тольятти столкнулись «Рено» и «четырнадцатая»
В Самарской области газифицируют дома ветеранов в преддверии 75-летия Победы
В Самаре за день угарным газом отравились пять человек
В Самарской области приняли закон о запрете продажи снюса подросткам
Следователи начали проверку в связи с нападением собак на детей в Новокуйбышевске
В полиции рассказали подробности аварии с раскуроченной «четырнадцатой» в Тольятти
Счет в серии сравнялся: хоккейная «Лада» проиграла домашний матч «Нефтянику»
Самарцы смогут приобрести жилье с процентной ставкой 2,7% годовых
Разбил окно и украл золото: в Самаре сотрудники Росгвардии задержали дерзкого вора
Под Сызранью при пожаре в частном доме пострадал мужчина
В минспорте Самарской области прокомментировали драку детей-хоккеистов в Тольятти
Зима все? В Самарской области побит очередной температурный рекорд
Килограмм наркотиков: в Самарской области задержали двух драгдилеров
Кубок ФНЛ: «Крылья Советов» по пенальти проиграли клубу рэпера Басты
Сбили на машине и оставили замерзать насмерть в луже: в Сызрани волонтеры спасли щенка