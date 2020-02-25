В Самаре покажут уморительный спектакль-шоу «Вход только для женщин»

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:40:25+03:00

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В Самаре в преддверии Международного женского дня покажут спектакль-шоу «Вход только для женщин». Речь там пойдет о закомплексованных мужчинах, которые пытаются попасть в элитное стриптиз-шоу.

Так, зрителям предстоит увидеть, как офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен стараются сделать все, чтобы получить возможность зарабатывать хорошие деньги. Раньше никто из них ничем подобным не занимался, так что путь их к счастью и достатку будет довольно труден и извилист. Зрителям обещают море смеха и заряд позитива.

Спектакль покажут 4 марта в ОДО. Цена билетов — от 400 рублей. Купить билеты можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU