В Самаре покажут уморительный спектакль-шоу «Вход только для женщин»
В Самаре в преддверии Международного женского дня покажут спектакль-шоу «Вход только для женщин». Речь там пойдет о закомплексованных мужчинах, которые пытаются попасть в элитное стриптиз-шоу.
Так, зрителям предстоит увидеть, как офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен стараются сделать все, чтобы получить возможность зарабатывать хорошие деньги. Раньше никто из них ничем подобным не занимался, так что путь их к счастью и достатку будет довольно труден и извилист. Зрителям обещают море смеха и заряд позитива.
Спектакль покажут 4 марта в ОДО. Цена билетов — от 400 рублей. Купить билеты можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU