Опасно ходить по улицам: в Самарской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:48:12+03:00

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В Самарскую область в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде мокрого снега, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.

– МЧС по Самарской области рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, взять под особый контроль детей, а также ни в коем случае не прятаться от стихии за остановками, рекламными щитами и под деревьями, – говорится в сообщении.

Также в оперативном ведомстве рекомендуют ставить автомобили в гараж или на специальные парковки, водителям советуют воздержаться от поездок по городу. Также автолюбителей призывают держать дистанцию с запасом, избегать резкого торможения и не превышать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU