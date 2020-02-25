Опасно ходить по улицам: в Самарской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер
В Самарскую область в ближайшие дни прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде мокрого снега, а также сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.
– МЧС по Самарской области рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, взять под особый контроль детей, а также ни в коем случае не прятаться от стихии за остановками, рекламными щитами и под деревьями, – говорится в сообщении.
Также в оперативном ведомстве рекомендуют ставить автомобили в гараж или на специальные парковки, водителям советуют воздержаться от поездок по городу. Также автолюбителей призывают держать дистанцию с запасом, избегать резкого торможения и не превышать скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU