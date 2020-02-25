Тольяттинский «Акрон» сыграет на сборах в Турции с лидером второго дивизиона Дании и китайским клубом

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:58:11+03:00

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» опубликовал список соперников по первому в истории команды зарубежному сбору. Проведут его красно-черные в турецком Белеке. До 10 марта команда сыграет четыре контрольных встречи. 29 февраля «Акрон» встретится с клубом «Орхус Фремад», который идет на первом месте во втором дивизионе Дании; 4 марта - с фарм-клубом тульского «Арсенала» «Химиком-Арсеналом»; 8 марта - с китайским клубом «Чжэцзян Гринтаун», который финишировал на шестом месте во втором по значимости дивизионе чемпионата страны; 10 марта - с фарм-клубом «Локомотива» «Казанкой».

На сборы тренерский штаб тольяттинцев взял следующих футболистов: вратари – Сергей Волков, Алексей Козлов и Даниил Колесников; защитники – Никита Верхунов, Павел Горбунов, Владимир Друковский, Евгений Дудиков, Сергей Киряков, Александр Монов, Владислав Никонов, Герман Основ, Игорь Рыжков, Булат Садыков, Максим Сухомлинов и Иван Шалоников; полузащитники – Максим Волков, Азнаур Герюгов, Даниил Кашмин, Максим Малаховский, Даниил Мелихов, Василий Пьянченко, Александр Сергеев, Евгений Ушаков и Евгений Яцкий; нападающие - Джулиано Баптиста, Сергей Вахтеев, Николай Иванников и Андрей Титов.

Напомним, после осенней части чемпионата «Акрон» занимает в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU