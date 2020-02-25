Украла деньги и конфеты: в Самарской области женщина напала на пенсионерку

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:36:54+03:00

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В Сызранском районе Самарской области состоялся суд над жительницей Октябрьска. Дело в том, что женщина вместе с неустановленным мужчиной проникли в один из домов, где жила пенсионерка.

– Когда старушка вернулась домой, нежданные гости начали просить у нее деньги и золото. Но та отказала. После этого преступница избила бабушку, угрожая убийством забрала у нее из кармана 5 тысяч рублей, а из шкафа – конфеты и сахар, – сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина, которая ранее была неоднократно судима, не признала свою вину. Однако высшая инстанция назначила ей наказание в виде колонии общего режима. За решеткой женщина проведет 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU