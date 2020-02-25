2020-02-25T16:36:54+03:00
Происшествия

Украла деньги и конфеты: в Самарской области женщина напала на пенсионерку

Нападавшая получила 7 лет колонии общего режима
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Подсудимая угрожала старушке убийствомПодсудимая угрожала старушке убийствомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сызранском районе Самарской области состоялся суд над жительницей Октябрьска. Дело в том, что женщина вместе с неустановленным мужчиной проникли в один из домов, где жила пенсионерка.

– Когда старушка вернулась домой, нежданные гости начали просить у нее деньги и золото. Но та отказала. После этого преступница избила бабушку, угрожая убийством забрала у нее из кармана 5 тысяч рублей, а из шкафа – конфеты и сахар, – сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина, которая ранее была неоднократно судима, не признала свою вину. Однако высшая инстанция назначила ей наказание в виде колонии общего режима. За решеткой женщина проведет 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женский баскетбольный клуб «Самара» с первого места вышел в плей-офф чемпионата
Второй год подряд: Самарская область стала лидером по государственно-частному партнерству в России
Защитник «Крыльев» Дмитрий Комбаров подарил форму игрокам из Клявлино
Украла деньги и конфеты: в Самарской области женщина напала на пенсионерку
Запрет отклонен: в Самарской области продолжат снижать соцвыплаты при уменьшении прожиточного минимума
Тольяттинский «Акрон» сыграет на сборах в Турции с лидером второго дивизиона Дании и китайским клубом
У нацпарка «Самарская Лука» новый директор
Кражи продолжаются: за февраль в Самаре пропали 15 крышек люков
Опасно ходить по улицам: в Самарской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер
В Самаре покажут уморительный спектакль-шоу «Вход только для женщин»
Землю обманутым дольщикам: в Самаре снесут здание бывшего детского интерната