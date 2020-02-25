Защитник «Крыльев» Дмитрий Комбаров подарил форму игрокам из Клявлино

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:30:46+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сделал подарок футбольной сборной Клявлинского района Самарской области. Сельчане получили от спортсмена 26 комплектов игровой формы. В них они будут выступать на областных и районных турнирах.

– Огромное спасибо Дмитрию Комбарову за подарок! Все ребята в полном восторге и теперь еще с большей гордостью будут защищать честь района на футбольных полях. Мы давно мечтали о красивой форме, и Дмитрий исполнил нашу мечту, — рассказал главный тренер сборной Клявлино Владимир Кошкин.

Также игроки команды пообещали посетить матч 20-го тура РПЛ, в котором КС встретятся с «Оренбургом», и персонально болеть за Комбарова. Отметим, что футбольная форма уже принесла удачу сборной Клявлино: на состоявшемся Суперкубке района коллектив одержал победу.

ИСТОЧНИК KP.RU