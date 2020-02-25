Второй год подряд: Самарская область стала лидером по государственно-частному партнерству в России

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:21:23+03:00

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Сегодня, 25 февраля, минэкономразвития России опубликовало рейтинг за 2019 год по государственно-частному партнерству. Самарская область второй год подряд стала лидером по этой системе.

– Нам важно сохранить лидерство в Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас в работе находится 73 проекта. В 2019 году мы запустили реализацию 7 новых проектов с объемом инвестиций порядка 140 млрд. рублей, – заявил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В минувшем году в регионе приступили к реализации крупнейших проектов, в том числе федерального значения: строительства моста через Волгу в составе маршрута «Европа – Западный Китай», строительство новой железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти» и многие другие. Также в ближайшее время начнется реконструкция лагерей на берегу Черного моря. С помощью ГЧП дети, проживающие в Самарской области, смогут отдыхать там.

За последние три года с использованием государственно-частного партнерства в эксплуатацию ввели 14 объектов, на который инвестировали 6,2 млрд рублей. Также создано 1345 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU