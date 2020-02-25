2020-02-25T19:41:54+03:00
Спорт

Женский баскетбольный клуб «Самара» с первого места вышел в плей-офф чемпионата

Волжанкам предстоит встретиться в новосибирским «Динамо»
Владислав КИРСАНОВ
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Счет в серии будет идти до двух побед ФОТО: БК «Самара»Счет в серии будет идти до двух побед ФОТО: БК «Самара»
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Женская баскетбольная «Самара» заняла первое место в регулярном чемпионате Суперлиги-2. Сейчас коллектив готовится к плей-офф, который стартует через неделю.

– В 28 играх турнира клуб из столицы региона потерпел лишь три поражения. В 25 матчах была зафиксирована победа. При этом команда одинаково хорошо выглядела как дома, так и на выезде, – сообщает пресс-служба «Самары».

Плей-офф чемпионата стартует 2 марта. Волжанкам, которые играют свой первый турнир в истории, будет противостоять «Динамо» из Новосибирска. Счет в серии будет идти до двух побед. Матч в Самаре состоится 5 марта. Если потребуется третья игра, она пройдет 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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