Женский баскетбольный клуб «Самара» с первого места вышел в плей-офф чемпионата

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:41:54+03:00

Счет в серии будет идти до двух побед ФОТО: БК «Самара»

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Женская баскетбольная «Самара» заняла первое место в регулярном чемпионате Суперлиги-2. Сейчас коллектив готовится к плей-офф, который стартует через неделю.

– В 28 играх турнира клуб из столицы региона потерпел лишь три поражения. В 25 матчах была зафиксирована победа. При этом команда одинаково хорошо выглядела как дома, так и на выезде, – сообщает пресс-служба «Самары».

Плей-офф чемпионата стартует 2 марта. Волжанкам, которые играют свой первый турнир в истории, будет противостоять «Динамо» из Новосибирска. Счет в серии будет идти до двух побед. Матч в Самаре состоится 5 марта. Если потребуется третья игра, она пройдет 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU