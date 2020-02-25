110 тысяч жителей Самарской области задолжали 132 млн рублей за отопление
Коммунальные службы рассказали о долгах жителей Самарской области за отопление. Так, среди жителей столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани появилось 110 тысяч абонентов, которые более двух месяцев не платят за услуги тепла и горячей воды.
– Начисленные пени превышают 132 миллиона рублей. По состоянию на 1 февраля 2020 года общий долг жителей Самарской области превысил 1,5 млрд рублей. Дела передаются в службу судебных приставов, – сообщили представители «ЭнергосбыТ Плюс».
Отмечается, что за просрочку по платежам аресту может подвергнуться бытовая техника и личный автомобиль. Жителей области призывают своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU