2020-02-25T21:50:50+03:00
Общество

Следили за звонками клиентов: в Самаре под суд отправятся бывшие сотрудники компании мобильной связи

Эту информацию молодые люди продавали
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться в этом деле предстоит судуРазбираться в этом деле предстоит судуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре бывший сотрудник компании мобильной связи использовал своего коллегу, чтобы продавать информацию о клиентах. За это они получили денежные вознаграждения.

– За сведения о входящих и исходящих звонках одной женщины подозреваемые взяли 2 тысячи рублей. За аналогичную информацию для еще одного абонента предполагалось вознаграждение 11 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Уголовное дело по статье «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, или иных сообщений» отправлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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