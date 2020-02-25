Следили за звонками клиентов: в Самаре под суд отправятся бывшие сотрудники компании мобильной связи
Эту информацию молодые люди продавали
Разбираться в этом деле предстоит судуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре бывший сотрудник компании мобильной связи использовал своего коллегу, чтобы продавать информацию о клиентах. За это они получили денежные вознаграждения.
– За сведения о входящих и исходящих звонках одной женщины подозреваемые взяли 2 тысячи рублей. За аналогичную информацию для еще одного абонента предполагалось вознаграждение 11 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.
Уголовное дело по статье «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, или иных сообщений» отправлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU