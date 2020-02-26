В Самаре проверяют сообщение про учителя физкультуры с туберкулезом

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:10:09+03:00

В департаменте образования заявили, что мужчина не работает в школе с 2018 года

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Жители Самары в твиттере пожаловались, что в одной из самарских школ несколько детей в старших классах заболели туберкулезом. По их словам, источником заражения стал учитель физкультуры, который скончался от открытой формы опасной болезни.

– Ситуация находится на контроле департамента образования. Указанный учитель не работает в учебном заведении с конца 2018 года. Ранее он своевременно проходил ежегодное медицинское освидетельствование, – заявила заместитель главы Самары Елена Чернега.

По ее словам, в школе проводят проверки совместно с Роспотребнадзором региона. Проверяется также школьная столовая. В случае выявления серьезных нарушений будет решаться вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU