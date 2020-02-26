2020-02-26T13:00:39+03:00
Общество

Вмешалась погода: в Самарской области в ДТП погибли два человека

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением в снегопад
Владислав КИРСАНОВ
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Медики до последнего боролись за жизнь пассажирки «семерки», но не смогли ее спастиМедики до последнего боролись за жизнь пассажирки «семерки», но не смогли ее спастиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 25 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло страшное ДТП. Водитель «семерки» ехал в сторону Чапаевска, но не справился с управлением во время снегопада.

– Машину выбросило на разделительную полосу, где она наехала на опору путепровода. В результате аварии 44-летний водитель погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка скончалась в больнице, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим во время сложных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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