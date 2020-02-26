Вмешалась погода: в Самарской области в ДТП погибли два человека
Вчера вечером, 25 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло страшное ДТП. Водитель «семерки» ехал в сторону Чапаевска, но не справился с управлением во время снегопада.
– Машину выбросило на разделительную полосу, где она наехала на опору путепровода. В результате аварии 44-летний водитель погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка скончалась в больнице, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители устанавливают все детали случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим во время сложных погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU