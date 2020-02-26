Разнес трансформаторную будку: в Самаре на Ново-Садовой перевернулся автомобиль

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:24:40+03:00

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Утром в среду, 26 февраля, в Самаре произошло крупное ДТП. На пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта автомобиль влетел в ограждение и перевернулся. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной аварии могла стать гололедица и солидное превышение скорости.

– На данном участке не работает светофор. Сотрудники ГИБДД организовали регулирование движения. Призываем водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД, – сообщили представители АСАДО в твиттере.

Установить причины происшествия предстоит сотрудникам полиции. Сколько времени займет устранение последствий, пока не известно. Что касается светофора, то его уже вернули «в строй». Представители «Дорсигнала» сообщили, что восстановили его работу по временной схеме.

В Самаре дорожные службы разбираются с последствиями ДТП с "перевертышем".Автомобилист сшиб перила и снес светофор на пересечении улиц Ново-Садовой и Шмидта

ИСТОЧНИК KP.RU