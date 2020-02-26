2020-02-26T15:24:40+03:00
Общество

Разнес трансформаторную будку: в Самаре на Ново-Садовой перевернулся автомобиль

На данном участке дороги не работали светофоры [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД организовали регулировку участка ФОТО: «ДТП Самара»Сотрудники ГИБДД организовали регулировку участка ФОТО: «ДТП Самара»
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Утром в среду, 26 февраля, в Самаре произошло крупное ДТП. На пересечении улиц Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта автомобиль влетел в ограждение и перевернулся. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной аварии могла стать гололедица и солидное превышение скорости.

– На данном участке не работает светофор. Сотрудники ГИБДД организовали регулирование движения. Призываем водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД, – сообщили представители АСАДО в твиттере.

Установить причины происшествия предстоит сотрудникам полиции. Сколько времени займет устранение последствий, пока не известно. Что касается светофора, то его уже вернули «в строй». Представители «Дорсигнала» сообщили, что восстановили его работу по временной схеме.

В Самаре дорожные службы разбираются с последствиями ДТП с "перевертышем".Автомобилист сшиб перила и снес светофор на пересечении улиц Ново-Садовой и Шмидта

ИСТОЧНИК KP.RU

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