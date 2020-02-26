Объявлен международный конкурс на разработку плана по застройке территории у "Самара Арены"

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:12:06+03:00

Прием заявок на участие в нем продлится до 20 марта

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В Москве сегодня дали старт Открытому международному конкурсу на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена". Ее площадь составляет 360 га, людям предлагают придумать, как ее можно благоустроить. Для проведения исследования и организации конкурсной процедуры было выбрано Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», сообщает пресс-служба администрации города.

- Наша задача состоит в том, чтобы не просто сохранить уже созданную инфраструктуру, но и придать новый импульс развитию этой перспективной площадки. В связи с этим мы приняли решение о проведении международного конкурса, - объяснил председатель жюри, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность в том, что лучшие архитекторы и проектировщики смогут представить интересные, во многом даже уникальные решения, которые позволят сделать эту территорию точкой притяжения гостей со всего мира

- От реализации данного проекта мы ждем, в первую очередь, социального эффекта, импульса для развития городского сообщества, а также стимулирования экономики города, - отмечает мэр Самары Елена Лапушкина. - Проектные предложения должны быть привлекательными для инвесторов и соответствовать самым взыскательным требованиям людей к организации пространства.

Результаты исследования экспертов "ЦЕНТРа" по поводу территории у "Самара Арены", проведенного аккурат перед конкурсом, скоро будут представлены широкой общественности на официальном сайте акции.

Конкурс проходит в два этапа и завершится 18 июня. Прием заявок на участие в нем будет продолжаться до 20 марта. На первом этапе жюри выберет 3 финалистов. Принять участие в конкурсе смогут российские и зарубежные профессиональные организации, специализирующиеся в сфере архитектуры.

Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса www.samarena.life, предоставить портфолио выполненных проектов, демонстрирующих релевантный проекту опыт, а также эссе с описанием основных идей, которые лягут в основу будущего мастер-плана.

Общий призовой фонд конкурса – 14 400 000 рублей. Все вышедшие в финал команды получат по 2 400 000 рублей (включая налоги и сборы) каждая. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель — 3 600 000 рублей, участник, занявший второе место, — 2 400 000 рублей, участник, занявший третье место — 1 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU