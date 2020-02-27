В Самаре ушел из жизни депутат губдумы Геннадий Звягин
Бывший руководитель «Самаратрансгаза» и экс-депутат Самарской губдумы Геннадий Звягин скончался на 71-м году жизни. В 1991 году он возглавил Куйбышевское управление магистральных газопроводов. В 1994, 1997, 2002 годах Звягин избирался депутатом, работал в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию, а также по здравоохранению, образованию и социальной политике.
– Коллеги-депутаты знали Геннадия Звягина как энергичного и принципиального человека, умеющего отстаивать интересы людей. Компетентный, порядочный, ответственный – он делал многое для решения актуальных вопросов развития региона, – говорится на сайте Самарской губдумы.
Церемония прощания состоится завтра, 28 февраля, в зале прощаний Первого похоронного дома с 10 до 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU