2020-02-27T10:07:51+03:00
Общество

В Самаре ушел из жизни депутат губдумы Геннадий Звягин

Он избирался в 1994, 1997 и 2002 годах
Владислав КИРСАНОВ
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Прощание с бывшим депутатом состоится 28 февраля ФОТО: Самарская губернская думаПрощание с бывшим депутатом состоится 28 февраля ФОТО: Самарская губернская дума
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Бывший руководитель «Самаратрансгаза» и экс-депутат Самарской губдумы Геннадий Звягин скончался на 71-м году жизни. В 1991 году он возглавил Куйбышевское управление магистральных газопроводов. В 1994, 1997, 2002 годах Звягин избирался депутатом, работал в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию, а также по здравоохранению, образованию и социальной политике.

– Коллеги-депутаты знали Геннадия Звягина как энергичного и принципиального человека, умеющего отстаивать интересы людей. Компетентный, порядочный, ответственный – он делал многое для решения актуальных вопросов развития региона, – говорится на сайте Самарской губдумы.

Церемония прощания состоится завтра, 28 февраля, в зале прощаний Первого похоронного дома с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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