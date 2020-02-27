Олень и заяц-русак: в Самарской области в ДТП погибли животные

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент охоты и рыболовства отчитался о происшествиях, которые произошли в лесничестве за прошедшую неделю. Так, в Самарской области произошло два ДТП, в которых погибли животные. В Красноармейском районе был сбит олень, а на территории Большеглушицкого района – особь зайца-русака.

– Кроме того, было выявлено три факта нарушения правил эксплуатации снегоходов. В одном случае водитель зимнего транспорта был пьян. Всего произошло 14 административных нарушений природоохранного законодательства, изъята 1 единица охотничьего оружия, – сообщили в ведомстве.

С начала 2020 года произошло 180 нарушений, четыре из них дошли до уголовных дел по статье «незаконная охота». В бюджет региона вернули 513 тысяч рублей компенсации вреда окружающей природной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU